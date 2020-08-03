تيموشينكو تحدد "الخطأ المأساوي" لمواطني أوكرانيا

قالت النائبة في البرلمان الأوكراني يوليا تيموشينكو، زعيمة حزب "باتكوفشينا"، إن مواطني بلادها ارتكبوا "خطأ مأساويا"، عندما انتخبوا السلطة الحالية.

وأضافت السياسية الأوكرانية المخضرمة، في حديث تلفزيوني اليوم، أن "حكومة من الجهلة وغير المهنيين" تقود أوكرانيا في الوقت الراهن.

وشددت تيموشينكو على أنه لا يزال من الممكن تصحيح الخطأ، حيث ستجري الانتخابات الإقليمية في عام 2020.

وأكدت البرلمانية، أن أكثر من 70 ٪ من الأوكرانيين يعتقدون في الوقت الحالي، أن البلاد تتحرك في الاتجاه الخاطئ، ولا يوافقون على المسار الذي اختارته.

في 24 يوليو، قالت تيموشينكو إن قرار شركة " نفطوغاز" الأوكرانية، التي تخضع بشكل مباشر للرئيس فلاديمير زيلينسكي، برفع أسعار الغاز بنسبة 7٪ كان غير متوقع لجميع سكان أوكرانيا.

المصدر: إزفيستيا