الداخلية الأوكرانية: شخص يهدد بتفجير عبوة ناسفة داخل مركز أعمال بكييف

أعلن نائب وزير الداخلية الأوكرانية أنطون غيراشينكو اليوم الاثنين، أن شخصا مجهولا يهدد بتفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مركز أعمال في العاصمة كييف.

وأضاف غيراشينكو أن رجال الشرطة يجرون مفاوضات مع شخص موجود داخل مركز أعمال "ليوناردو" بالمدينة، يقول إنه يحمل عبوة ناسفة في شنطة ظهره.

وذكر المسؤول أن المجرم مواطن من أوزبكستان، ويطلب الاتصال مع ممثلي وسائل الإعلام.

وأوضح غيراشينكو عبر صفحته في "فيسبوك" أن الشرطة تلقت ظهر اليوم اتصالا من موظفة في فرع مصرف "أونيفيرسال" الموجود في مركز الأعمال، حيث قالت إن رجلا دون سن الـ35 عاما دخل الفرع، وقال إن هناك عبوة ناسفة في حقيبة ظهره، وطلب استدعاء رجال إنفاذ القانون.

وأضافت المرأة أن موظفي المصرف غادروا المبنى، وظلت فيه رئيسة الفرع طواعية.

وأشار غيراشينكو إلى أن عملية أمنية بدأت لاحتواء الموقف، داعيا المواطنين لتجنب منطقة الحادث.

يتبع..