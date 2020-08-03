وزير الداخلية التركي يهنئ مسؤولي الأمن الأتراك في عفرين السورية بالعيد!

هنأ وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، هاتفيا، مسؤولي ورجال الأمن العاملين في منطقة عفرين السورية ذات الغالبية الكردية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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وعلاوة على ذلك، تفقد حسين ييمان، النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، قوات الشرطة والدرك الأتراك العاملين في عفرين.

ورافق ييمان خلال الزيارة قائمقام قضاء قوملو بولاية هطاي التركية (جنوب) أركان قاياباشي.

وزير الداخلية التركي يهنئ مسؤولي الأمن في عفرين بمناسبة العيد Опубликовано ‎يني شفق العربية‎ Понедельник, 3 августа 2020 г.

وخلال الزيارة، أجرى ييمان اتصالا هاتفيا مع وزير الداخلية، الذي استغل الفرصة بدوره ليتحدث مع مسؤولي الشرطة والدرك الأتراك في منطقة عمليات "غصن الزيتون" ويهنئهم بمناسبة حلول شهر الأضحى المبارك.

في مارس 2018، سيطرت القوات التركية بدعم مما يسمى "الجيش الوطني السوري"، على منطقة عفرين السورية بالكامل، في عملية عسكرية أسمتها "غصن الزيتون" استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير من ذلك العام، بحجة انتزاعها من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الكردي، الذي سيطر عليها 6 سنوات.

المصدر: "يني شفق"