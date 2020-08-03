كوريا الجنوبية تستدعي دبلوماسيا بسبب مزاعم اعتدائه جنسيا على موظف في سفارة بلاده بنيوزيلندا

كشفت وزارة خارجية كوريا الجنوبية اليوم، أنها أمرت دبلوماسيا كبيرا بالعودة من الفلبين إلى الوطن، بسبب ادعاء موظف محلي بسفارة بلاده في نيوزيلندا، باعتدائه جنسيا عليه أثناء عمله هناك.

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واتهم موظف نيوزلندي يعمل بالسفارة الكورية في نيوزلندا الدبلوماسي الكوري الكبير بلمس مؤخرته في ثلاث مناسبات مختلفة عام 2017.

وعادت هذه القضية لصدارة الاهتمامات بعد أن أثارت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن هذه المسألة في مكالمة هاتفية مع الرئيس مون جيه-إن في الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية للصحفيين "أمرنا الدبلوماسي بالعودة إلى الوطن اليوم لتسببه في الكثير من المتاعب".

وأضاف أن الحكومة مستعدة للتعاون بشأن تسليم الدبلوماسي في حالة طلبت نيوزيلندا ذلك.

وغادر الدبلوماسي من نيوزيلندا بعد أن أكمل مدة انتدابه فيها في فبراير 2018 وهو يعمل الآن في الفلبين.

وحث وزير الخارجية النيوزيلندي، ونستون بيترز، يوم السبت، سيئول على التعاون من خلال رفع الحصانة الدبلوماسية عن الرجل المتهم وإرساله إلى بلاده للتحقيق معه.

المصدر: "يونهاب"