إعلان فوز مرشح المعارضة عرفان علي بانتخابات الرئاسة في غيانا

فاز مرشح المعارضة عرفان علي في جمهورية غيانا بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس الماضي، ما يمهد الطريق أمام تغيير السلطة في بلد دخل حديثا مجال إنتاج النفط.

ومن المتوقع أن يؤدي علي، وهو وزير سابق للإسكان وعضو "حزب الشعب التقدمي" اليمين القانونية في وقت لاحق اليوم.

وكانت بيانات الفرز الأولية في يونيو الماضي، قد أظهرت فوز علي، فيما دعت واشنطن الرئيس الحالي ديفيد غرانجر الشهر الماضي إلى تقديم استقالته.

وتأتي النتيجة النهائية بعد شهور من شروع اتحاد شركات تقوده "إكسون موبيل" في إنتاج النفط قبالة ساحل غيانا الأمر الذي يحول الدولة الفقيرة التي يسكنها أقل من 800 ألف نسمة إلى أحدث دولة منتجة للخام في العالم، ويتيح تعزيز النمو في دولة تعتمد على الزراعة والتعدين.

المصدر: رويترز