رئيس وزراء كوسوفو يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء كوسوفو عبد الله هوتي الأحد عن إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه سيعزل نفسه لمدة أسبوعين.

وكتب هوتي على صفحته في "فيسبوك": "ليس لدي أعراض باستثناء سعال خفيف".

Të nderuar, Sot e kam bërë testin për covid-19 dhe kam rezultuar pozitiv. Nuk kam shenja, përveç një kollë shumë të... Опубликовано Avdullah Hoti Воскресенье, 2 августа 2020 г.

وتواجه حكومة هوتي انتقادات لعدم اتخاذها إجراءات كافية لكبح تفشي وباء كورونا، مع تسجيل زيادة كبيرة في البلاد في الإصابات بالفيروس خلال الأيام القليلة الماضية، و13 حالة وفاة اليوم الأحد.

وسجلت كوسوفو حوالي تسع آلاف إصابة و249 وفاة بكورونا منذ منتصف مارس الماضي.

المصدر: "رويترز"