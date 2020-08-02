صيّاغ الذهب في تركيا يطرزون كمامات ذهبية للعرائس

أنتج صاغة الذهب في كهرمان مرعش جنوبي تركيا كمامة مطرزة بالذهب، مستخدمين أسلوبا جديدا في صياغة الذهب.

وتم في تصنيع الكمامة استهلاك 30 غراما من الذهب، وعرضت للبيع بـ14 ألف ليرة بما يعادل 2000 دولار تقريبا.

وتعد كهرمان مرعش، من المدن الرائدة في صياغة الذهب، وقد انتشر منها تطريز الكمامات بالذهب وبالمجوهرات أحيانا، كإضافة لطيفة جديدة إلى طقوس الزواج لدى بعض العرسان الذين يرتدونها في مراسم حفل الزواج.

وقال حاجي مصطفى أوز، رئيس غرفة الصيّاغ في كهرمان مرعش، إن فكرة الكمامة المطرزة بالذهب ظهرت بعد تفكير ودراسة من قبل إدارة غرفة الصياغة وأصحاب متاجر المجوهرات، رغبة منهم في المساهمة بإنعاش وتطوير القطاع الذي تضرر بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تقرّر تطريز هذه الكمامات بما يفيد ويتماشى مع هذه الفترة.

المصدر: ترك برس