أكثر من 40 مصابا بكوفيد بين ركاب وطاقم باخرة سياحية بالنرويج

ذكر مصدر مسؤول في الصحة العامة النرويجية اليوم، أن الفحوص أثبتت إصابة أكثر من 40 شخصا من أفراد طاقم وركاب باخرة سياحية فاخرة بمرض كوفيد-19.

وأضاف المصدر أن أربعة من أفراد طاقم الباخرة (إم.إس روالد أموندسن) أدخلو المستشفى يوم الجمعة عندما وصلت السفينة إلى ميناء ترومسه وتم تشخيص إصابتهم بالمرض، في وقت لاحق.

وأثبتت الفحوص إصابة 32 آخرين، بالمرض من بين أفراد الطاقم البالغ عددهم 158.

وبينما خضع أفراد الطاقم للحجر الصحي على متن الباخرة تم السماح للركاب الذين وصلوا يوم الجمعة، وعددهم 178، بالنزول دون فحصهم مما أدى إلى عملية معقدة لتحديد أماكنهم واحتواء نقلهم الفيروس.

وقال المعهد النرويجي للصحة العامة وبلدية ترومسه، إنه ثبت إلى الآن أن أربعة من المسافرين على الباخرة في رحلتين منفصلتين منذ 17 يوليو وعددهم 387 راكبا، يحملون الفيروس.

المصدر: رويترز