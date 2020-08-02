رئيسة وزراء فنلندا تتزوج من والد ابنتها بعد علاقة استمرت 16 عاما
أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، اليوم الأحد زواجها من والد ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات بعد علاقة معه بدأت سنوات الدراسة واستمرت 16 عاما.
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Eilen sanoimme toisillemme tahdon. Olen onnellinen ja kiitollinen, että saan jakaa elämäni rakastamani ihmisen kanssa. Olemme nähneet ja kokeneet yhdessä paljon, jakaneet ilot ja surut, ja tukeneet toisiamme tyvenessä ja myrskyssä. Olemme eläneet yhdessä nuoruutemme, varttuneet aikuisiksi ja kasvaneet vanhemmiksi rakkaalle tyttärellemme. Kaikista ihmisistä Sinä olet minulle se oikea. Kiitos, että olet vierelläni. Kuva: @minttusaarni
وقالت الحكومة الفنلندية إن مراسم الزفاف أُقيمت بمقر الحكومة الرسمي أمس بحضور 40 مدعوا.
ونشرت مارين على صفحتها في "إنستغرام" صورتها مع زوجها الذي تعرفت عليه في الجامعة قبل 16 عاما، معلقة: "شكراً لوقوفك بجانبي".
وقالت في نص أرفقته بالصورة "... أنا سعيدة وممتنة لأنني سأشارك حياتي مع الرجل الذي أحبه. لقد رأينا وشهدنا الكثير معا، وشاركنا بعضنا أفراحا وأحزانا، ودعمنا بعضنا البعض في الهدوء وفي العاصفة...".
المصدر: وكالات