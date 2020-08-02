القضاء الإسرائيلي يأمر نجل نتنياهو بالكف عن مضايقة قادة الاحتجاجات

أمرت محكمة إسرائيلية نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالكف عن مضايقة عدد من الأشخاص الذين يساهمون في تنظيم الاحتجاجات المناهضة لوالده، وذلك بعدما نشر عناوينهم على "تويتر".

كما أمرت المحكمة يائير نتنياهو، بحذف التغريدة و"الامتناع عن مضايقة" الأشخاص المعنيين لمدة ستة أشهر، وفق قرار صدر عن محكمة الصلح الإسرائيلية.

واعتبرت المحكمة أن دعوة يائير نتنياهو أنصار أبيه إلى التوجه لزيارة منازل قادة الاحتجاجات والتظاهرات، التي تطالب نتنياهو بالاستقالة، ونشر تفاصيلهم الشخصية وأماكن تواجدهم عبر مواقع وسائل التواصل، تدخل تحت بند التحريض على الاعتداء ونشر الفوضى في البلاد

وردا على القرار، اعتبر يائير نتنياهو (29 عاما) أن المحكمة "تجاهلت تماما" الأدلة المقدمة للدفاع عنه، بما في ذلك التهديدات، التي يشير إلى أنه تلقاها من قادة الاحتجاجات.

وجاء القرار غداة تظاهرة وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها كانت الأكبر ضد نتانياهو منذ عقد، شارك فيها نحو 10 آلاف شخص.

وتظاهر الآلاف، خصوصا في تل أبيب والقدس، في الأسابيع الأخيرة ضد طريقة تعاطي رئيس الوزراء مع أزمة كوفيد-19، كما دعاه البعض للاستقالة.

وندد رئيس الوزراء اليميني في تصريحات أدلى بها أثناء الاجتماع الأسبوعي للحكومة الأحد بوسائل الإعلام متهما إياها بـ"تأجيج" ما وصفها بـ"التظاهرات العنيفة" بدلا من الاكتفاء بتغطيتها، كما أقر بأن حكومته استعجلت إعادة فتح الاقتصاد.

وأعرب بعض المتظاهرين عن امتعاضهم من طريقة استجابة الحكومة لتفشي وباء كورونا، بينما عبر آخرون عن معارضتهم لقيادة نتنياهو بالمجمل مشيرين خصوصا إلى تهم الفساد التي يواجهها.

المصدر: أ ف ب