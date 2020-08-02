المكسيك تعتقل زعيم عصابة مخدرات متهما بتأجيج العنف

اعتقل الأمن المكسيكي بإحدى ولايات البلاد خوسيه أنطونيو يبيز، وهو زعيم عصابة سيء السمعة متهم بتأجيج العنف، الذي شكل اختبارا لحكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وقالت الحكومة المكسيكية إنه تم اعتقال يبيز المعروف على نطاق واسع باسم إل مارو (المطرقة) في وقت مبكر من صباح اليوم في ولاية جواناخواتو في وسط المكسيك، وهي نقطة ساخنة تشهد الكثير من أعمال عنف العصابات.



وقال مكتب المدعي العام في ولاية جواناخواتو، إن قوات الأمن اعتقلت يبيز وخمسة أشخاص آخرين وأنقذت سيدة أعمال مخطوفة خلال العملية وتمت مصادرة "ترسانة" أسلحة خلال المداهمة.

ومن شأن اعتقال يبيز أن يعزز مكانة الرئيس لوبيز أوبرادور، الذي تعهد بخفض مستويات العنف القياسية في البلاد عندما تولى السلطة في ديسمبر عام 2018، فيما زادت جرائم القتل خلال رئاسته.



المصدر: رويترز