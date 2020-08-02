إيران تعلن عن "مفاوضات مثمرة" مع أوكرانيا بشأن "بوينغ" المنكوبة

أشادت إيران بنتائج أول جولة من المفاوضات جرت في كييف بشأن قضية إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران مطلع العام الجاري.

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وذكر سفير طهران لدى أوكرانيا، منجهر مرادي، على حسابه في "تويتر" في ساعات متأخرة من أمس السبت، أن الجولة الأولى من المفاوضات التي استضافتها كييف في 30 و31 يوليو بين وفد إيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، محسن بهاروند، ومسؤولين أوكرانيين بحضور ممثلين عن كندا والسويد وبريطانيا كانت "بناءة ومثمرة".

The first round of negotiations between 🇮🇷 and 🇺🇦 about #ps752 issues was held in Kiev during the visit of Iranian delegation to Kiev on 30-31 july and ended with participants from 🇨🇦, 🇸🇪 & 🇬🇧. Talks were constructive and fruitful. Second round to be held on Oct. 2020 in Tehran. pic.twitter.com/wa2ZXwJEHh — Manouchehr Moradi (@mnomoradi) August 1, 2020

وقال الدبلوماسي إن بهاروند ناقش في "مفاوضات ودية ومثمرة" مع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، "طيفا واسعا من المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية ومأساة تحطم الطائرة PS752"، مشيرا إلى توصل الطرفين لاتفاق بشأن عدد من "الخطوات المهمة لتعزيز التعاون الثنائي".

Wide range of issues related to bilatral relations and tragic #PS752 plaine crash was discussed in a friendly and fruitful talks between Iran’s deputy F. M. #Baharvand and Ukraine’s F. M. @DmytroKuleba in kiev. Parties agreed on some important steps to boost cooperations. pic.twitter.com/efx85PB6MG — Manouchehr Moradi (@mnomoradi) August 1, 2020

وأشار السفير إلى أن جولة ثانية من المفاوضات ستجرى في أكتوبر المقبل في طهران.

وتحطمت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز "بوينغ" بعد وقت وجيز من إقلاعها من مطار طهران في الثامن من يناير الماضي، ما أودى بأرواح 176 شخصا كانوا على متنها دون وجود ناجين.

واعترفت السلطات الإيرانية، بعد عدة أيام من الكارثة التي وقعت في ذروة التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن في المنطقة، بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ إيراني بالخطأ خلال تحليقها فوق موقع عسكري تابع للحرس الثوري.

وسلمت إيران مؤخرا الصندوق الأسود العائد للطائرة المنكوبة إلى فرنسا حيث سيتم تحليل بياناته.

المصدر: RT