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باتصال مرئي.. وزيرا خارجية الإمارات وإيران يبحثان محاربة كورونا

أخبار العالم

باتصال مرئي.. وزيرا خارجية الإمارات وإيران يبحثان محاربة كورونا
Reuters Ahmed Jadallah
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أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الأحد اتصالا مرئيا نادرا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف تصدر أجندته ملف محاربة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" بأن الوزيرين بحثا خلال الاتصال مستجدات جائحة الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" وسبل مواجهة تداعياتها ومعالجة آثارها، بالإضافة إلى أهمية دعم الجهود العالمية الرامية للتوصل إلى لقاح ضد المرض.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي في الاتصال إلى "أهمية تعزيز التعاون الدولي والتكاتف والتآزر بين الدول" من أجل تجاوز تحدي الجائحة، مؤكدا على موقف بلاده الثابت في التضامن مع دول العالم المختلفة في مواجهة الوباء.

وتبادل الوزيران التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

المصدر: وام

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