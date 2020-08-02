15 قتيلا بهجوم مسلحين يشتبه أنهم من "بوكو حرام" في الكاميرون

أفادت وكالة "رويترز" بأن مسلحين يشتبه أنهم من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية قتلوا 15 شخصا وأصابوا 8 آخرين بجراح في هجوم بقنبلة يدوية على مخيم للنازحين في شمال الكاميرون اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن رئيس البلدية مجيويه بوكار، أن المهاجمين المجهولين ألقوا قنبلة على مجموعة من الناس في مخيم للنازحين ببلدة موزوجو قرب الحدود النيجيرية في منطقة أقصى الشمال بالكاميرون.

وأبلغ سكان محليون بوكار بأن 13 شخصا قتلوا. وأكد مسؤول أمني وقوع الهجوم، وقال إن اثنين من المصابين لقيا حتفهما أيضا ليرتفع اجمالي القتلى إلى 15 شخصا.

ظهرت جماعة "بوكو حرام" في شمال شرق نيجيريا عام 2009، وفي ربيع 2015، أعلنت عن انضمامها إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكثيرا ما يمتد العنف، الذي أودى بحياة 30 ألف شخص وشرد ملايين آخرين، من نيجيريا إلى الكاميرون والنيجر وتشاد المجاورة.

وفي يونيو حزيران العام الماضي اجتاح نحو 300 مسلح يشتبه أنهم من "بوكو حرام" جزيرة في بحيرة تشاد في أقصى شمال الكاميرون وقتلوا 24 شخصا بينهم 16 من جنود الكاميرون المتمركزين في نقاط تابعة للجيش.

المصدر: "رويترز"