حجر أعضاء في حكومة إسرائيل صحيا بعد إصابة وزير بكورونا

دخل ثلاثة وزراء في حكومة إسرائيل الحجر الصحي، على خلفية اكتشاف إصابة وزير شؤون القدس والتراث، رافي بيرتس، بفيروس كورونا المستجد أمس السبت.

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وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار أن هذا الإجراء يطال وزير التعليم العالي، زئيف إلكين، ووزيرة تعزيز وتنمية المجتمع، أورلي ليفي، ووزير الشؤون الدينية يعقوب أفيتان.

وأفيد بأن الوزراء الثلاثة سيدخلون الحجر الصحي حتى التاسع من أغسطس الجاري، بعد كشف التحقيق الوبائي الذي أجرته وزارة الصحة عن مخالطتهم للوزير المصاب.

كما سيضطر عدد من مستشاري الوزراء الثلاثة إلى دخول الحجر الصحي أيضا.

المصدر: وكالات