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موسكو: التقارير عن إفشال هجوم على قنصليتنا الرئيسية في إيران شائعات غير مؤكدة

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موسكو: التقارير عن إفشال هجوم على قنصليتنا الرئيسية في إيران شائعات غير مؤكدة
Reuters Nazanin Tabatabaee WANA
وسط طهران - صورة أرشيفية
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رفضت سفارة موسكو في طهران اليوم الأحد التعليق على نشر وسائل إعلام إيرانية رسمية تقارير عن إحباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية في القنصلية الرئيسية الروسية في مدينة رشت شمال البلاد.

واتخذ ممثل عن السفارة، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، موقفا متحفظا إزاء تلك التقارير، قائلا: "لا تعلق السفارة على شائعات غير مؤكدة".

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وحسب التقارير الواردة في وسائل إعلام إيرانية رسمية وشبه رسمية، منها "إذاعة جمهورية إيران الإسلامية" (IRIB) ووكالة "فارس"، وقفت وراء هذا المخطط المزعوم جماعة "جمعية مملكة إيران" (تندر) التي ألقت أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية القبض على زعيمها جمشيد شارمهد مؤخرا.

ولم تكشف التقارير الإيرانية تفاصيل المخطط المزعوم لاستهداف القنصلية الروسية، مضيفة أن الجماعة "لم تفلح في مسعاها هذا في ظل يقظة القوى الأمنية"، حسب "فارس".

وحملت السلطات الإيرانية الجماعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها المسؤولية عن تفجير حسينية سيد الشهداء في مدينة شيراز عام 2008 (ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 215) والتخطيط لتنفيذ هجمات أخرى.

المصدر: نوفوستي + فارس

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