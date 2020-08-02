علم الوراثة في الولايات المتحدة يحدد أصل معظم أحفاد العبيد

تمكنت مجموعة من الخبراء والمختصين في علم الوراثة في الولايات المتحدة، من تحديد أصل معظم أسلاف العبيد، وذلك على أساس اختبارات الحمض النووي، لأكثر من 50 ألف شخص.

وذكرت صحيفة " نيويورك تايمز"، أن الدراسة جعلت من الممكن معرفة الجذور العرقية لمعظم أحفاد العبيد في البلاد.

وبعد إجراء أكثر من 50 ألف اختبار للحمض النووي، ومقارنتها بوثائق الأرشيف، توصل الخبراء إلى استنتاج مفاده، أن معظم العبيد في الولايات المتحدة تم إحضارهم من نيجيريا.

المصدر: KP.RU