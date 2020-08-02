الخارجية الأمريكية تعلق على توقيف زعيم جماعة إيرانية معارضة

دعت الخارجية الأمريكية طهران لاحترام "المعايير القانونية الدولية"، بعد توقيفها جمشيد شارمهد زعيم "مجموعة تندر" المتهمة بإدارة "عمليات مسلحة وتخريبية" ضد إيران من الولايات المتحدة.

وقال ناطق باسم الخارجية الأمريكية الليلة الماضية: "أخذنا علما بالمعلومات المتعلقة بشارمهد" وهو زعيم "جمعية مملكة إيران" المعروفة أيضا باسم "مجموعة توندار" التي تسعى إلى إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية.

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وأضاف المسؤول الأمريكي أن "النظام الإيراني لديه خبرة طويلة في احتجاز إيرانيين وأجانب بناء على اتهامات خاطئة"، وقال: "نحث إيران على التزام أكبر قدر ممكن من الشفافية وإلى احترام المعايير القانونية الدولية".

وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت السبت توقيف زعيم "مجموعة إرهابية" مقرها الولايات المتحدة متهمة بالوقوف وراء تفجير في مدينة شيراز جنوبي البلاد عام 2008 وهجمات أخرى تم إحباطها.

وانتقدت الخارجية الإيرانية بحدة واشنطن لاستضافتها شارمهد و"دعمها إرهابيين معروفين تبنوا عددا من الأعمال الإرهابية داخل" البلاد.

المصدر: أ ف ب