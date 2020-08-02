لأول مرة المؤتمر الانتخابي للحزب الجمهوري الأمريكي بدون صحافة

يعتزم الحزب الجمهوري الأمريكي، وللمرة الأولى في تاريخه، عقد مؤتمره الانتخابي المقرر في 21-24 أغسطس، في شارلوت بولاية نورث كارولينا، في نظام مغلق للصحفيين.

وبرر المكتب الصحفي للمؤتمر، يوم السبت، هذا التصرف بانتشار وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال المكتب في بيان: "نخطط لأن تكون جميع الأحداث في شارلوت من الجمعة 21 أغسطس إلى الاثنين 24 أغسطس، مغلقة أمام الصحافة، بسبب الإجراءات الصحية الحكومية والقيود المفروضة على عدد المشاركين. سيكون من دواعي سرورنا أن نخبركم إذا حدث تغيير في ذلك".

وبسبب انتشار الفيروس التاجي، تم تخفيض عدد المندوبين الذين سيشاركون في الفعالية من 2550 إلى 336. عادة يحضر مثل هذه المؤتمرات عشرات الآلاف من الناس، بمن في ذلك ممثلو الصحافة الأمريكية والأجنبية.

في الشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تخلى عن فكرة تنظيم فعاليات انتخابية في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، لأنه لا يريد أن يكون قدوة سيئة لمواطنيه خلال فترة الوباء.

المصدر: تاس