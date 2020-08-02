مذيعة تلفزيون أوكرانية تتعرض للضرب ومحاولة اغتصاب أمام ابنها
تعرضت المذيعة التلفزيونية أناستاسيا لوغوفايا، للضرب في أوكرانيا، ولمحاولة اغتصاب أمام عيني ابنها، ووقع الحادث على متن قطار كان متوجها من ماريوبول إلى كييف.
وقالت الضحية في "إنستغرام": "دخل شخص غريب في الليل إلى المقصورة، وباشر بضربي بقوة. وعندما استيقظت رأيت أن المهاجم كان عاريا".
وذكرت لوغوفايا، أنها صرخت بقوة، فاستيقظ ابنها الصغير، الذي بدأ أيضا بالصراخ وطلب من الغريب "عدم ضرب أمي".
وحاول الرجل ضرب الطفل، لكن المذيعة تمكنت من إيقافه. وبدأ المجرم بالتحرش بالمرأة جنسيا.
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Вчора 31.07 в поїзді «Маріуполь-Київ» близько 3:00 на мене було скоєно напад. В купе я була з сином. Прокинулася від ударів по голові. Невідомий пробрався до нашого купе, вдягнений був дише в труси, заблокував двері і почав бити. Притиснув до ліжка. Тримав за горло і бив багато разів. Я кричала, прокинувся син. Син почав кричати і просити «Не бити маму», на що невідомий розвернувся і хотів вдарити сина. Я затримала удар, пообіцявши, що зроблю все що завгодно, або би він не бив сина. Чоловік перестав агресувати, зняв труси і почав до мене приставати. Я попросила, щоб трішки зачекав, адже син ще не спить і це все бачить. Ввесь час допоки я заспокоювала сина, голий чоловік з ерекцією гладив мені ноги і цілував їх, на мої пручання говорив «Будь умничкой, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь». Я зрозуміла, що потрібно якось вивести чоловіка з купе. Я запропонувала йому вийти, щоб син нічого не бачив. Він погодився, обгорнувся в простиню, вивів мене з купе і завів до свого купе. Двері за мною заблокував на верхній замок. В купе на столі була розрізана диня, з якої стирчав ніж. Тож кричати не було сенсу. Я боялася, що якщо він спроможний на побиття невиної незнайомої жінки, то зарізати ножем, щоб не кричала - не проблема. Чоловік зняв простінь і почав приставати. Але в той час мій син почав плакати і кликати мене. «Ось він шанс на порятунок» - подумала я, і запропонувала вийти і піти заспоїти сина під предлогом, що дитина може розбудить усіх. Чоловік мене відпустив але сказал, щоб я повернулась, інакше він мене знайде і буде гірше. Вийшовши з купе, я забігла до сина і ми босоніж побігли до провідниці. Та спала і не розуміла, що робиться. Чоловік голий по вагону біг в нашому напрямку. Зрозумівши, що тут захисту не знайду, ми побігли до іншого вагону, де я почала кричати і стукати у всі двері. Найгірше те, що ніхто не зреагував. Але про це потім. Ми знайшли захист у провідниці цього вагону. Продовження в каруселі➡️
وتمكنت لوغوفايا من إقناع الرجل الغريب، بمغادرة المقصورة حتى لا يرى ابنها أي شيء فوافق، وأخذ الفتاة معه إلى مقصورة أخرى. لكن رغم ذلك، بدأ الصبي يصرخ بصوت عال. فتذرعت الفتاة بأنه يجب تهدئة الطفل، وغادرت مقصورة المهاجم، وأخذت ابنها، وركضا معا إلى مضيفة المقطورة. لكن الأخيرة، كانت نائمة، ولم تفهم على الفور ما يحدث، وهو ما دفع المذيعة للفرار إلى مقطورة مجاورة، حيث تمت مساعدتها على الاختباء من المغتصب. ولاحقا تم القبض على المهاجم وتسليمه إلى الشرطة.
المصدر: نوفوستي