"صنداي تايمز": اعتقال عضو في البرلمان البريطاني بتهمة الاغتصاب

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية السبت، أن الشرطة ألقت القبض على عضو بالبرلمان ووزير سابق لم تذكر اسمه، بعد شكوى ضده تتهمه بـ"الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتقييد القسري".

وقالت الصحيفة، إن "امرأة في العشرينات من عمرها، وهي موظفة سابقة في البرلمان، أبلغت الشرطة بأنها تعرضت لاعتداء وأجبرت على ممارسة الجنس".

وذكرت شرطة العاصمة البريطانية، أنها تلقت الجمعة، بلاغات تتعلق بأربع حوادث منفصلة بين يوليو 2019 ويناير 2020.

وذكر بيان الشرطة، أنه "تم إلقاء القبض على رجل في الخمسينات من عمره السبت، للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب، وهو محتجز حاليا في مركز شرطة شرقي لندن".

ولم تذكر الشرطة أي تفاصيل أخرى حول هوية الرجل المحتجز أو مهنته.

المصدر: "رويترز + صنداي تايمز"