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إصابات كورونا في جنوب إفريقيا تتجاوز النصف مليون حالة

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إصابات كورونا في جنوب إفريقيا تتجاوز النصف مليون حالة
Reuters : /FW1F/Gareth GDJones
تدابير احترازية ضد كورونا في جنوب إفريقيا
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قالت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد تجاوز نصف مليون، في حين اقترب إجمالي الإصابات في إفريقيا من مليون حالة.

وأضافت الوزارة في بيان يوم السبت أن البلاد سجلت 10107 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 503290 حالة، وذلك بعد أربعة أشهر من تأكيد ظهور أول إصابة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت تسجيل أكثر من 289 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم خلال اليوم الأخير، لتتجاوز حصيلة المصابين 17.3 مليون حالة.

واعتبرت لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة أن الوباء سيستمر "طويلا"، مشيرة إلى أنه لا يزال يمثل "حالة طارئة على نطاق دولي".

المصدر: وكالات

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