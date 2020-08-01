أنصار بايدن يدعونه لعدم مناظرة ترامب.. فما السبب؟

قال أنصار المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، إنهم يدعونه لعدم المشاركة في مناظرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية.

ونقل موقع "نيوزويك" عن أنصار بايدن وخبراء استراتيجيين ديمقراطيين قولهم إنهم يحثونه على الامتناع عن المناظرة "حتى لا تتكرر أفعال ترامب الدعائية، وتجاهله لقواعد المناظرة في 2016".

وانضم السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض جو لوكهارت، إلى العديد من أنصار بايدن في الحزب الديمقراطي الذين يرون وجوب امتناعه عن مناقشة ترامب.

وفي حديثه لشبكة "سي إن إن"، قال لوكهارت موجها كلامه لبايدن: "مهما فعلت، لا تناقش ترامب"، مضيفا أنه لا ينبغي منح ترامب منصة أخرى تمكنه من "تكرار الأكاذيب التي أطلقها في مناظرة عام 2016 ضد هيلاري كلينتون".

المصدر: "نيوزويك"