الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 289 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 289 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا حو العالم خلال اليوم الأخير، لتتجاوز حصيلة المصابين 17.3 مليون حالة.

وأشارت بيانات المنظمة إلى أنه تم تسجيل 289 ألفا و321 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6142 حالة وفاة حول العالم.

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وحسب المنظمة، فإن إجمالي المصابين بالفيروس في العالم وصل إلى 17 مليونا و396 ألفا و943 إصابة، وبلغت حصيلة الضحايا 675 ألفا و60 شخصا.

واعتبرت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية خلال اجتماع لها اليوم السبت، أن الوباء سيستمر "طويلا"، مشيرة إلى أنه لا يزال يمثل "حالة طارئة على نطاق دولي".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها التالي لتقييم الوضع الوبائي حول العالم بعد 3 أشهر.

المصدر: نوفوستي