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هزة أرضية بقوة 6.4 درجة تضرب جزيرة مينداناو بالفلبين

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هزة أرضية بقوة 6.4 درجة تضرب جزيرة مينداناو بالفلبين
AFP TED ALJIBE
جزيرة مينداناو الفلبينية (صورة من الأرشيف)
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أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) بأن هزة أرضية بلغت قوتها 6.4 درجة على مقياس ريختر، ضربت جزيرة مينداناو الفلبينية اليوم السبت.

وأضاف المركز أن الهزة وقعت على عمق 473 كيلومترا.

وكان تقرير أولي عن الزلزال، جرى تعديله لاحقا، قد ذكر أن قوت الهزة بلغت 6.3 درجة.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع ضحايا بشرية أو دمار كما لم يصدر أي تحذير بشأن احتمال موجات تسونامي في المنطقة إثر الهزة.

المصدر: رويترز

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