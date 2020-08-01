إصابات كورونا تتجاوز الـ4.5 مليون حالة في الولايات المتحدة

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة، ازداد عن الإحصاء السابق بـ68605 إصابة وبلغ 4542579 حالة.

وأضافت المراكز، أن عدد الوفيات بمرض كوفيد-19، زاد 1371 حالة ليصل الإجمالي إلى 152870 وفاة.

وأشارت إلى أن هذا الإحصاء يغطي الفترة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة 31 يوليو وكان الإحصاء السابق قد تم قبل ذلك بيوم.

المصدر: رويترز