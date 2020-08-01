شرطة طهران تلاحق عددا من مؤيدي طالبان الأفغانية (صور)

أعلنت شرطة طهران اليوم السبت، أنها تلاحق عددا من مؤيدي حركة طالبان الأفغانية، بعد تجمعهم يوم الجمعة في إحدى حدائق العاصمة الإيرانية.

وقال رئيس شرطة أمن طهران علي ذو القدري: "بعد نشر صور في الإنترنت، لعدد من مؤيدي حركة طالبان، ورفعهم أعلامها، وضعت قوات الأمن ملاحقة المتجمعين على جدول أعمالها بشكل خاص وعاجل"، مضيفا أنه "تم التعرف عليهم".

وأشار ذو القدري، إلى اعتقال الشخص الذي نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه لا علاقة له بحركة طالبان.

وتداولت وكالات أنباء إيرانية غير رسمية نقلا عن نشطاء على الإنترنت، صورا لعدد من مؤيدي حركة طالبان الأفغانية، قدروا بنحو 70 شخصا، تجمعوا في حديقة ملت وسط العاصمة طهران.

وذكرت المصادر نقلا عن ناشط أفغاني مقيم في طهران قوله: "تجمع عدد من مؤيدي حركة طالبان الأفغانية في حديقة ملت وسط طهران، رافعين علم الحركة، مع بدء تطبيق وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، الذي تم التوصل إليه بين الحكومة وطالبان بمناسبة عيد الأضحى".

وأضاف الناشط ويدعى عارف أحمدي: "ذهبت يوم الجمعة إلى هؤلاء الأشخاص في حديقة ملت في طهران لالتقاط الصور، ولم يسمحوا لي، ولكن عندما تحدثت معهم باللهجة الأفغانية، اطمانوا لي وسمحوا لي بالتقاط الصور".

وتابع: "قلت لهم إنه إذا كان أشرف غني هنا، سيعطيكم الآيس كريم، ولكن إذا أصبحتم بشرا وصنعتم السلام إلى الأبد وأوقفتم الشر والقتل، ستتمكنون بأنفسكم من شراء الآيس كريم والاستمتاع بمزايا السلام والهدوء".

وتنفي طهران احتضان مكتب للحركة، أو دعمها بالسلاح، لكنها كشفت عن زيارة قام بها وفد من الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة في الدوحة الملا عبد الغني برادر إلى إيران في نوفمبر 2019، ولقاء وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

المصدر: RT