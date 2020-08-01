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العمل الإسبانية تقترح تمديد الإجازات القسرية حتى نهاية العام

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العمل الإسبانية تقترح تمديد الإجازات القسرية حتى نهاية العام
Globallookpress
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اقترحت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز تمديد الحكومة خطة إجازات العمل القسرية التي تم إقرارها لاحتواء تداعيات كورونا، ثلاثة أشهر إضافية.

وأكدت الوزيرة، أنه لن يكون من المنطقي التخلي عن خطة إجازات العمل القسرية في نهاية سبتمبر.

وعن الخطة التي استفاد منها ملايين الأشخاص، قالت: "لن يكون من المنطقي التخلي عن نظام بأهمية، ذاك الذي أعدته الحكومة".

وأضافت: "الفصل الأخير من العام هو الأساس"، مشيرة إلى أنها تسعى إلى طمأنة الموظفين، وأنه "لن نلغي شيئا".

وتأتي تصريحات وزيرة العمل غداة دخول إسبانيا رسميا في ركود، بعد تدهور إجمالي الناتج العام للبلاد 18,5 بالمئة في الفصل الثاني من العام.

وبين منتصف مارس ونهاية مايو استفاد من خطة إجازات العمل القسرية 3,7 مليون شخص، وفق أرقام وزارة العمل.

وحظرت الحكومة تسريح الموظفين في الأشهر الستة التي تلي انتهاء العمل بالخطة، علما أنه من المتوقع تقليص هذه المهلة.

المصدر: أ ف ب

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