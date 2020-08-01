تحطم طائرة محملة بالكوكايين في بابوا غينيا الجديدة

أعلنت الشرطة في بابوا غينيا الجديدة عن ضبط شحنة مخدرات قياسية تقدر قيمتها بـ58 مليون دولار، بعد تحطم طائرة كانت تحمل الشحنة.

وقال قائد الشرطة المحلية ديفيد مانينغ للصحفيين مساء الجمعة، إن الطائرة التي تحطمت في منطقة بابالياليا بالقرب من العاصمة بورت مورسبي، كانت متجهة إلى أستراليا، وعلى متنها 750 كغم من الكوكايين.

وتم اعتقال الطيار، وهو أسترالي الجنسية، ووجهت إليه تهمة عبور الحدود بصورة غير شرعية.

وأكد قائد الشرطة، أن شحنة المخدرات التي تم ضبطها كانت الأكبر في تاريخ البلاد.

وأضاف أن سلطات بابوا غينيا الجديدة تعمل مع الشرطة الأسترالية على تحديد مصدر المخدرات وأعوان المهربين في البلدين.

المصدر: موقع RNZ الإخباري النيوزيلندي