شومر: البيت الأبيض والديمقراطيون ما زالوا بعيدين عن اتفاق بشأن كورونا

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر للصحفيين اليوم السبت، إن البيت الأبيض والديمقراطيين ما زالوا بعيدين عن اتفاق بشأن كورونا.

ولفت إلى أن قيادات الحزب الديمقراطي في الكونغرس أمضوا يوما من المناقشات "المثمرة" مع البيت الأبيض حول مشروع قانون للمساعدات متعلق بمكافحة فيروس كورونا، لكنهم "لم يقتربوا بعد" من التوصل لاتفاق.

وكانت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي، قالت الثلاثاء إن رقم تريليون دولار الذي يقول الجمهوريون إنهم يدرسونه كحزمة مساعدات جديدة مرتبطة بأزمة فيروس كورونا لن يكون كافيا لتلبية ما يحتاجه الاقتصاد وصحة الأميركيين.

المصدر: "رويترز"