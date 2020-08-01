 
مباشر

الهند.. مصرع أكثر من 60 شخصا احتسوا خمورا سامة في البنجاب

أخبار العالم

الهند.. مصرع أكثر من 60 شخصا احتسوا خمورا سامة في البنجاب
Reuters
الهند.. وفاة أكثر من 60 شخصا جراء تناولهم مشروبات كحولية سامة في ولاية البنجاب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oftk

لقي أكثر من 60 شخصا مصرعهم جراء تناولهم مشروبات كحولية سامة في ولاية البنجاب الهندية، وفق مسؤولين وتقارير إعلامية.

وقضى الضحايا نحبهم في 3 محافظات في الولاية المذكورة وأوقفت الشرطة عشرة أشخاص على ذمة التحقيق.

والسبت أوردت وكالة "برس ترست" الهندية ووسائل إعلام أن المشروبات الكحولية غير المرخص لها قانونا، حصدت أرواح 53 شخصا في محافظتي أمريتسار وتارن تاران.

إقرأ المزيد
الهند.. أجبروها على حمل زوجها والطواف به في البلدة عقابا على خيانتها له
الهند.. أجبروها على حمل زوجها والطواف به في البلدة عقابا على خيانتها له

ويأتي ذلك غداة إعلان السلطات في ولاية أندرا براديش وفاة 9 أشخاص جراء تناولهم مواد كحولية معقّمة.

وقضى الأشخاص التسعة بعدما تناولوا مواد لتعقيم اليدين بدلا من الكحول إذ إن متاجر هذه المشروبات مغلقة بسبب الإجراءات المتخذة للوقاية من جائحة كوفيد-19.

ويموت مئات الأشخاص في الهند سنويا جراء الكحول السامة المصنّعة في معامل تقطير غير شرعية تبيع الليتر بنحو عشر روبيهات (0.13 دولار أمريكي).

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا