 
مباشر

محكمة تركية تناهض توجهات أردوغان: تظاهرات المثليين مكفولة بالقانون وحظرها ينافي حقوق الإنسان

أخبار العالم

محكمة تركية تناهض توجهات أردوغان: تظاهرات المثليين مكفولة بالقانون وحظرها ينافي حقوق الإنسان
Twiter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ofst

رفعت المحكمة الإدارية السابعة في أنقرة أمس الجمعة الحظر عن الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي تنظمها مجموعات المثليين، وقالت في حيثيات قرارها إن الحظر ينافي حقوق الإنسان.

إقرأ المزيد
أردوغان ينتقد حصص المثليين في لجان الانتخابات
أردوغان ينتقد حصص المثليين في لجان الانتخابات

وأوضحت وكالة "ميزوبوتاميا" التركية، أن مكتب رئيس جامعة الشرق الأوسط في أنقرة أصدر قرارا بحظر "مسيرة الشرف" التي ينظمها مثليو الجنس في تركيا منذ عام 2017، ولكن المحكمة الإدارية السابعة بأنقرة رفعت هذا الحظر عنها معتبرة أن هذا الحظر مناف لحقوق الإنسان.

وأضافت الوكالة أن المحكمة قد اعتمدت في قرارها على نص المادة التاسعة من شرعية حقوق الإنسان، وقررت رفع الحظر باعتبار أن جميع المواطنين لهم حرية التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم.

المصدر:"تركيا الآن"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا