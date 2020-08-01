وسائل إعلام إيطالية: "حكومة الوفاق" منعت عناصر من الجيش الإيطالي من دخول مصراتة

أفادت صحف إيطالية اليوم السبت، بأن سلطات "حكومة الوفاق" في ليبيا منعت فريقا طبيا تابعا للجيش الإيطالي من دخول مدينة مصراتة الليبية (غرب).

ونقلت وسائل إعلام استهجان عضو لجنة الشؤون الخارجية وزعيم حزب "فورزا إيطاليا" السيناتور إنريكو إيمي، لواقعة منع دخول 40 جنديا إيطاليا إلى مصراتة، بحجة "عدم امتلاكهم تأشيرات دخول".

ويقول السيناتور إن الجنود كانوا في مهمة لتقديم مساعدة للقوات الإيطالية في مصراتة، لكن السلطات الليبية (قوات تابعة لحكومة الوفاق)، أجبرتهم على العودة.

وأفاد السيناتور بأن الطائرة الإيطالية "هرقل سي 130" هبطت ظهر الجمعة، في مطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة، وعادت مرة أخرى بالقوات بعد ساعات.

ووصف إنريكو إيمي الواقعة بأنها "نكتة غير مقبولة" وتصرف "مهين" لبلاده، ما يشير برأيه إلى أن "إيطاليا لم يعد يحسب له حساب على المستوى الدولي".

وقال إيمي: "دعونا نتخيل ما كان سيحدث لو أن حادثا من هذا النوع لمشاة البحرية الأمريكية الذين يصلون إلى أي بلد صديق".

وربط السيناتور بين الواقعة ورحلات الهجرة غير الشرعية، حيث أفاد: "يصل آلاف المهاجرين غير الشرعيين من نفس السواحل بوتيرة سريعة متزايدة، لكن الليبيين يطلبون منا العودة إلى حيث أتينا".

وتابع قائلا: "إذا كان لدينا قدر ضئيل من الكرامة، سيتعين علينا أن نبدأ في مواجهة وصول المهاجرين غير الشرعيين، الذين ليسوا فقط دون تأشيرات، ولكن أيضًا مع وثائق الهوية".

واختتم بقوله إنه سيطرح سؤالا على الوزراء المختصين لطلب التوضيح، ومن واجب الحكومة أن تقدم تفسيرات على الفور لهذه القصة غير المقبولة.

ولم يصدر عن الجيش الإيطالي ولا عن حكومة الوفاق الليبية أي تعليق على الحادث.

المصدر: وسائل إعلام إيطالية