بالفيديو..11 قتيلا جراء انهيار رافعة على حوض لبناء السفن جنوب الهند

أكدت السلطات المحلية في الهند أن 11 عاملا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون اليوم السبت جراء انهيار رافعة جديدة ضخمة في حوض لبناء السفن في مدينة فيساكاباتنام جنوب شرقي البلاد.

وقع الحادث المأساوي في الحوض التابع لشركة هندوستان المحدودة لبناء السفن التابعة للحكومة، خلال تجربة الرافعة الجديدة بغية التأكد من قدرتها على حمل الوزن.

ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر لحظة انهيار الرافعة.

WATCH| At least 10 killed as crane collapses at Hindustan Shipyard Limited in #Visakhapatnam, says DCP Suresh Babu#VisakhapatnamShipyard#VisakhapatnamAccidentpic.twitter.com/YxhkLwdEOR — TOI Vizag (@TOIVizagNews) August 1, 2020

ونقلت وكالة "رويترز" عن مفوض الشرطة، سوريش بابو، تأكيده أن رجال الإنقاذ يحاولون قطع الرافعة وإزالة حطامها بغية التأكد مما إذا كان تحتها أي جثث أو مصابين.

المصدر: وكالات