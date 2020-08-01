الأمن الأوكراني: القضاء على رجل حاول احتجاز شرطي

قال نائب وزير الداخلية الأوكراني أنطون غيراتشينكو، إن رجال الأمن، تمكنوا الليلة الماضية من تصفية الرجل الذي قام في فترة سابقة، باحتجاز رجل شرطة كرهينة في مدينة بولتافا.

وذكر نائب الوزير، أنه تم قتل الرجل لدى محاولته مجددا، اختطاف أحد عناصر الشرطة.

وفي وقت سابق أفادت مديرية الشؤون الداخلية في مقاطعة بولتافا، بأن الشرطة تتفاوض مع رجل اسمه رومان سكريبنيك، يهدد بتفجير قنبلة يدوية، بعد محاولة اعتقاله بتهمة سرقة سيارة. وبعد ذلك تمكن المذكور، من احتجاز رئيس قسم التحقيق الجنائية في بولتافا، كرهينة وغادر معه في سيارة تابعة للشرطة.

وفي وقت لاحق، ترك الخاطف السيارة، وأطلق سراح الرهينة دون أن يلحق به أذى، وهرب.

وفي الساعة الثانية صباحا من يوم 1 أغسطس، تم اكتشاف وجود سكريبنيك، في أحد المنازل غير المأهولة على مشارف قرية أوبوشنيا. وحاول المجرم احتجاز أحد رجال الشرطة مهددا بقنبلة بيده، إلا بقية رجال الأمن تمكنوا من القضاء عليه بطلقة من قناص. ورغم انفجار القنبلة اليدوية، إلا أن الرهينة تمكن خلال ثلاث ثوان من القفز بعيدا عن مكان انفجار القنبلة اليدوية. ولم يصب أحد بأذى نتيجة العملية.

المصدر: نوفوستي