المحكمة العليا الأمريكية ترفض منع بناء جدار ترامب الحدودي مع المكسيك

رفضت المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة طلبا من جماعتين تسعيان لمنع بناء الجدار الذي تعهد الرئيس دونالد ترامب بتشييده على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وصوت 5 أعضاء بالمحكمة وهم محافظون لصالح رفض الطلب، مقابل 4 أصوات مؤيدة للأعضاء الليبرليين.

ويجري تمويل أعمال البناء بمبلغ 2.5 مليار دولار خصصه الكونغرس لوزارة الدفاع الأمريكية في يوليو العام الماضي بعد موافقة المحكمة العليا على طلب عاجل قدمته إدارة ترامب بهذا الشأن.

وقالت الحكومة في وثائق المحكمة إن الإدارة تعهدت بعد ذلك بتخصيص المبلغ لبناء السياج والطرق والإضاءة في مواقع على طول الحدود، تعرف بأنها ممرات لتهريب المخدرات.

وإحدى هاتين الجماعتين تدافع عن البيئة وتعرف باسم "سيرا كلب"، فيما تدافع الأخرى التي تعرف باسم "ائتلاف المجتمعات الحدودية الجنوبية"، عمن يعيشون في المناطق الحدودية. وقالت الجماعتان في وثائق المحكمة إن الملابسات تغيرت منذ الحكم الذي أصدرته المحكمة في وقت سابق.

المصدر: "رويترز"