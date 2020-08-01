نجل رجل أعمال روسي سيدخل البرلمان البريطاني

من المرتقب أن ينال يفغيني ليبيديف، نجل رجل الأعمال الروسي ألكسندر ليبيديف، لقب النبيل البريطاني لمدى الحياة وسيدخل مجلس الشيوخ في البرلمان البريطاني "مجلس اللوردات".

ويظهر ذلك من خلال قائمة النبلاء (الأقران ) مدى الحياة التي وافقت عليها الملكة إليزابيث الثانية، ونشرت يوم الجمعة 31 يوليو.

وتضم القائمة 36 شخصا، بمن فيهم يفغيني ليبيديف، مالك الشركة التي تنشر الصحف البريطانية The Independent و Evening Standard. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أوصى في وقت سابق بمنح لقب النبيل، للأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القائمة.

وسيكون يفغيني ليبيديف، في مجلس اللوردات عضوا مستقلا، أي أنه لن يمثل أيا من القوى السياسية.

بالإضافة إلى ليبيديف، تشمل قائمة الأقران مدى الحياة، فيليب ماي زوج رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، وجو جونسون الأخ الأصغر لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون، وتشارلز مور كاتب السيرة الذاتية لمارغريت تاتشر.

المصدر: لينتا رو