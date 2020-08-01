روسيا تدرس خيار استئناف كامل الرحلات الدولية

قال مصدر في قطاع النقل الجوي المدني الروسي، إنه تجري مناقشة احتمال استئناف الرحلات الجوية الدولية من روسيا إلى جميع الدول اعتبارا من 11 أغسطس، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

ونقلت وكالة "تاس"، عن مصدر آخر في نفس القطاع، أنه تم فعلا بحث هذه الفكرة مؤخرا، في اجتماع مع نائبة رئيس الحكومة تاتيانا غوليكوفا.

ويوم أمس، أفاد المقر الميداني الروسي لمنع دخول وانتشار عدوى كورونا المستجد، بأنه تجري مع بعض الدول، مناقشة موضوع استئناف الحركة الجوية الدولية معها.

وتعليقا على استئناف الرحلات الدولية مع بريطانيا وتركيا وتنزانيا، قالت غوليكوفا إن الرحلات تستأنف على أساس متبادل.

المصدر: تاس