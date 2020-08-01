السلطات الأمريكية تنشر بيانات عن دخل ترامب لعام 2019

أصدر مكتب الشؤون الأخلاقية في الحكومة الأمريكية، مساء الجمعة بيانه المالي السنوي، الذي تضمن أرقام العائدات المالية للرئيس دونالد ترامب لعام 2019.

ووفقا للوثيقة المكونة من 78 صفحة، من بين المداخيل المالية التي حصل عليها ترامب في العام الماضي، هناك 21.4 مليون دولار من منتجع يملكه في فلوريدا- في بيان عام 2018، كان الدخل من هذا المنتجع أعلى، حوالي 22.7 مليون دولار.

وانخفضت أرباح الفندق الذي يملكه في واشنطن، مقارنة بعام 2018 بمقدار 300 ألف دولار، وبلغت 40.5 مليون دولار.

وبلغ الدخل من منتجع Trump National Doral Miami في العام الماضي 77.2 مليون دولار - 1.3 مليون دولار أكثر من العام الذي سبقه. كما ارتفعت إيرادات نادي الغولف في نيو جيرسي - من 15.7 مليون دولار إلى 17.7 مليون دولار.

ووفقا لحسابات صحيفة "وول ستريت جورنال"، بشكل عام، بلغ دخل ترامب في عام 2019 ما لا يقل عن 446 مليون دولار.

المصدر: تاس