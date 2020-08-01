مصرع 7 أشخاص بتصادم طائرتين في أجواء ولاية ألاسكا الأمريكية

أفاد مسؤولون في ولاية ألاسكا الأمريكية بأن تصادما بين طائرتين في الجو أمس الجمعة أدى إلى مصرع 7 أشخاص من بينهم نائب عن الولاية كان يقود إحدى الطائرتين.

وقالت سلطات ولاية ألاسكا، إنه لا يوجد ناجون من الحادث الذي وقع قرب المطار في مدينة سولدوتنا في شبه جزيرة كيناي.

وكان غاري كنوب النائب الذي يمثل المنطقة، بمفرده في إحدى الطائرتين. وقالت سلطات الولاية، إن الطائرة الأخرى كانت تقل أربعة سياح من ولاية كارولاينا الجنوبية ومرشدا وطيارا.

وتناثر حطام الطائرة على طريق سريع أغلقته السلطات لفترة وجيزة بسبب الخوف على سلامة الناس.

وتجري إدارة الطيران الاتحادية والهيئة الوطنية لسلامة وسائل النقل تحقيقا في الحادث.

A crash involving 2 planes has resulted in the deaths of 7 people Friday afternoon. The 2 planes collided midair in Soldotna on Alaska’s Kenai Peninsula. Gary Knopp republican member of the State House of Representatives was the pilot of one amongst the 7 killed. #News#NewsAlertpic.twitter.com/ncgE7wNQvf — Viral World Media (@VWorldMedia) August 1, 2020

ووقع آخر حادث تصادم دام في الجو في ألاسكا في مايو عام 2019 قرب كيتشيكان. ولقي 6 أشخاص حتفهم عندما تصادمت طائرتان كانتا تقلان ركاب سفينة سياحية. وتم إنقاذ عشرة ناجين في موقع الحادث.

المصدر: "رويترز"