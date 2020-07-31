باريس تعلن مقتل أحد جنودها في تشاد وتفتح تحقيقا بالحادث

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية يوم الجمعة مقتل عسكري فرنسي خلال عملية صيانة في تشاد إثر انفجار إحدى الآليات.

وقالت الوزارة إن القوات المسلحة تجري تحقيقا في أسباب الحادث الذي وقع في القاعدة الموجودة في العاصمة التشادية نجامينا والذي أسفر عن مقتل أندي فيلا من كتيبة المشاة والمتخصص في الأعمال الميكانيكية الكهربائية.

ولفرنسا أكثر من خمسة آلاف جندي في منطقة الساحل غرب إفريقيا في إطار جهود دولية لمحاربة الزمر المسلحة هناك حيث جعلت من تشاد قاعدة لقواتها لمكافحة الإرهاب.

المصدر: رويترز