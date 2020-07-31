البرتغال.. المئات يحتجون على مقتل ممثل أسمر البشرة على يد رجل مسن (صور)

احتشد مئات من المحتجين المناهضين للعنصرية بأحد الميادين الرئيسية في لشبونة اليوم الجمعة، للمطالبة بالعدالة لبرونو كاندي، وهو ممثل أسمر البشرة بالرصاص بالعاصمة البرتغالية قبل أيام.

وقالت الشرطة إن رجلا أبيض في الثمانينيات من عمره قتل كاندي (39 عاما)، وهو من أصل غيني بعدة طلقات.

واحتجزت السلطات المشتبه به انتظارا للمحاكمة، ولم توضح الشرطة الدافع وراء الهجوم.

Reuters /ems

وقالت عائلة كاندي إن المشتبه به هدد بقتله قبل ثلاثة أيام من الحادث، وأنه وجه له إهانات عنصرية.

Reuters /ems

وقالت صوفيا رودريجز (32 عاما) خلال مشاركتها في الاحتجاج: "لماذا نحن هنا ونعجز عن العيش في سلام؟ نحن نعمل وندفع الضرائب. لماذا يقتلون السود دوما؟".

ورفع المحتجون لافتات تقول "العدالة!" و"العنصرية تقتل!".

المصدر: "رويترز"