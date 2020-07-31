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روسيا تستأنف حركة الركاب مع أبخازيا اعتبارا من يوم غد

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روسيا تستأنف حركة الركاب مع أبخازيا اعتبارا من يوم غد
Sputnik
أبخازيا- أرشيف
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أعلن المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن روسيا ستستأنف حركة الركاب مع جمهورية أبخازيا اعتبارا من يوم غد السبت.

وأكد المركز الروسي أن منشآت ومواقع البنية التحتية في أبخازيا، جاهزة لاستقبال السياح الروس.

وأضاف: "تقرر فتح الحدود الروسية مع جمهورية أبخازيا اعتبارا من 1 أغسطس 2020، وتم اتخاذ هذا القرار على أساس استنتاجات الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطن في روسيا، ووزارة الصحة الروسية وبعد تقييم الوضع الصحي والوبائي في أبخازيا، وتحديد جاهزية مرافق البنية التحتية الأبخازية لاستقبال السياح".

وذكر المركز، أنه يجري العمل حاليا من أجل توسيع قائمة الدول التي ستستأنف معها الحركة الجوية الدولية.

المصدر: تاس

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