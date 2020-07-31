أوكرانيا تنوي مطالبة مينسك بتسليمها 28 روسيا محتجزين في بيلاروس

أعلنت النيابة الأوكرانية أنها أبلغت بيلاروس بنيتها مطالبة مينسك بتسليم كييف 28 مواطنا روسيا أوقفهم الأمن البيلاروسي مؤخرا.

وذكرت النيابة الأوكرانية أن تسعة من هؤلاء يحملون الجنسية الأوكرانية، ويشتبه بعضويتهم في "تنظيم إرهابي"، والعمل جار على إعداد الوثائق اللازمة لطلب تسلّمهم من مينسك.

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وأضافت أن الجانب الأوكراني ينوي معاقبة هؤلاء الأشخاص جنائيا "على الجرائم المرتبطة بمشاركتهم غير القانونية في النزاع المسلح بمنطقة دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا.

وأعلنت السلطات البيلاروسية مؤخرا عن اعتقال 32 شخصا قرب مينسك وآخر في جنوب البلاد بدعوى أنهم عناصر في مجموعة "فاغنر" الروسية العسكرية الخاصة ووصلوا إلى البلاد بهدف زعزعة الاستقرار فيها قبيل الانتخابات الرئاسية في أغسطس.

وفندت موسكو هذه الادعاءات، موضحة أن المحتجزين من عناصر شركة أمنية خاصة وكانوا في طريقهم إلى اسطنبول عبر بيلاروس، ولم يرتكبوا أي مخالفات قانونية هناك.

وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن جميع الموقوفين يحملون الجنسية الروسية ولا تعترف موسكو بحملهم جنسية أي دولة أخرى.

من جانبه، أعلن أمين مجلس الأمن البيلاروسي أندريه رافكوف أن 14 على الأقل من الموقوفين شاركوا في النزاع الأوكراني إلى جانب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد جنوب شرقي أوكرانيا.

المصدر: وكالات