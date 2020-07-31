ألمانيا.. اختبارات كورونا مجانية للعائدين

تبدأ ألمانيا اعتبارا من غد السبت، توفير اختبارات مجانية لكافة العائدين من الخارج للكشف عن إصابات محتملة بفيروس كورونا، وذلك وفقا لمرسوم من وزير الصحة الألماني ينس شبان.

وقال شبان اليوم الجمعة: "ارتفاع عدد الإصابات في ألمانيا هو إشارة تحذير واضحة. الفيروس لا يذهب في إجازة"، مضيفا أنه يتعين لذلك الخضوع للاختبار عند العودة من السفر.

وأكد أن العائدين من مناطق مصنفة على أنها خطرة في ما يتعلق بكورونا، سيتعين عليهم الخضوع لاختبارات إلزامية فور دخولهم البلاد.

ومن المقرر أن تكون هذه الاختبارات متاحة خلال 72 ساعة عقب العودة على أن يتحمل التأمين الصحي كلفة الاختبار.

المصدر: وكالات