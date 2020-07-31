سلطات برلين: إصابات في هجوم استهدف مركزا تجاريا في المدينة

أفادت سلطات برلين بإصابة 11 شخصا جراء هجوم استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الألمانية اليوم الجمعة.

وأوضحت الشرطة أن الهجوم استهدف فرع مصرف يقع في المركز التجاري في منطقة كرويتسبيرغ.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الشرطة أن العملية الأمنية لا تزال مستمرة، وأن الهجوم تم تنفيذه بهدف السرقة، وليس واضحا تماما ما إذا وقع داخل المركز التجاري أو بالقرب منه.

ورفض المصدر تأكيد تقارير سابقة عن استخدام المهاجمين لغاز مسيل للدموع.

وتستبعد السلطات فرضية أن يكون الهجوم عملا إرهابيا.

🇩🇪In Berlin, an armed attack on a shopping center was carried out. Eight people were injured@serious_war_engpic.twitter.com/3jy5xwkE0n — Serious War (@serious_war_eng) July 31, 2020

المصدر: "نوفوستي"