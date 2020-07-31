 
مباشر

برلين.. 12 مصابا في هجوم على مصرف

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ofk8

أفادت سلطات برلين بأن أربعة مجهولين هاجموا فرع مصرف في أحد المراكز التجارية في المدينة اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا.

وقال متحدث باسم خدمة الإنقاذ في المدينة للصحفيين إن المصابين يعانون من صعوبة التنفس جراء تعرضهم لغاز استخدمه المهاجمون، مضيفا أن 4 من المصابين نقلوا إلى المستشفى وأحدهم في حالة خطيرة.

من جانبها، ذكرت الشرطة أن المجرمين تمكنوا من الفرار من موقع الحادث، وأن عملية البحث عنهم مستمرة، وأنه لم يعرف بعد ما إذا تمكنوا من سرقة أموال من المصرف المستهدف.

واستبعدت الشرطة بشكل قاطع أن يكون الهجوم إرهابيا.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا