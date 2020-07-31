برلين.. 12 مصابا في هجوم على مصرف

أفادت سلطات برلين بأن أربعة مجهولين هاجموا فرع مصرف في أحد المراكز التجارية في المدينة اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا.

وقال متحدث باسم خدمة الإنقاذ في المدينة للصحفيين إن المصابين يعانون من صعوبة التنفس جراء تعرضهم لغاز استخدمه المهاجمون، مضيفا أن 4 من المصابين نقلوا إلى المستشفى وأحدهم في حالة خطيرة.

من جانبها، ذكرت الشرطة أن المجرمين تمكنوا من الفرار من موقع الحادث، وأن عملية البحث عنهم مستمرة، وأنه لم يعرف بعد ما إذا تمكنوا من سرقة أموال من المصرف المستهدف.

واستبعدت الشرطة بشكل قاطع أن يكون الهجوم إرهابيا.

🇩🇪In Berlin, an armed attack on a shopping center was carried out. Eight people were injured@serious_war_engpic.twitter.com/3jy5xwkE0n — Serious War (@serious_war_eng) July 31, 2020

المصدر: "نوفوستي"