قتيل ومفقودن في حادث خلال تدريبات لمشاة البحرية الأمريكية

لقي عسكري على الأقل مصرعه وأصيب اثنان والبحث جار عن ثمانية آخرين فقدوا جراء حادث وقع خلال تدريبات لمشاة البحرية الأمريكية قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا.

وأكدت قوة مشاة البحرية الأمريكية الأولى في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن الحادث وقع خلال تدريبات روتينية قبالة سواحل جزيرة سان كليمينتي جنوب كاليفورنيا بمدرعة برمائية كان على متنها 15 عنصرا في مشاة البحرية وبحار عسكري.

1 Marine has died, 8 service members remain missing and 2 were injured after an AAV mishap July 30 off the coast of Southern California. All are assigned to the 15th MEU. Search and rescue efforts are still underway with support from the Navy and Coast Guard. — I MEF (@1stMEF) July 31, 2020

ولفت البيان إلى أن المصابين جراء الحادث نقلا إلى مستشفى وأحدهم في حالة حرجة، ووضع الثاني مستقر.

وتتواصل أعمال البحث عن العسكريين المفقودين على نطاق واسع باستخدام مدمرة وزورق تابع لخفر السواحل ومروحيات.

المصدر: رويترز