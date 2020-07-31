القبض على حارس من فوج نخبة حراسة الملكة اليزابيث الثانية

تم القبض على عنصر من وحدة حرس شرف النخبة "كولدستريم"، التي تعتبر واحدة من مهماتها حماية مساكن وقصور ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية، بجرم الحيازة المشهودة لمخدرات الكوكايين وغيرها.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال الحارس المنتمي لوحدة النخبة يوم الثلاثاء، 28 يوليو.

وقالت إن الشرطة عثرت على آثار الكوكايين في حمام الحراس في قصر سانت جيمس، حيث كان المشتبه به يؤدي خدمته.

بعد ذلك، فتشت أجهزة إنفاذ القانون غرفته وسيارته وعثرت على خمسة أكياس من الكوكايين وأربعة أكياس من الكيتامين بين متعلقات الجندي.

وأكد الجيش البريطاني حقيقة اعتقال الحارس، لكنه امتنع عن التعليق أكثر. "في الوقت الحاضر، يجري التحقيق في هذه الواقعة المثيرة للجدل في هذه الوحدة النخبوية، بعد أن تم إيقاف العنصر المشتبه به مؤقتا عن الخدمة".

وتم تشكيل وحدة حرس الشرف "كولدستريم" عام 1650 بأمر من أوليفر كرومويل، وهي تعتبر واحدة من أقدم فوج مشاة يعمل باستمرار في الجيش البريطاني.

وهذه الوحدة مسؤولة عن حراسة قصور الملوك البريطانيين، بما في ذلك قلعة وندسور وقصر باكنغهام.

المصدر:"ديلي ميل"