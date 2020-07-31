كييف ترفض منح دونباس صفة خاصة

قال رئيس أوكرانيا الأسبق ليونيد كرافتشوك الذي ترأس وفد بلاده في مجموعة الاتصال حول الوضع في دونباس، إنه لا يؤيد منح صفة خاصة لهذه المنطقة، وأنه يمكن فقط التحدث عن "نظام إدارة خاص".

وذكر كرافتشوك أنه لا يفهم ما المغزى من الصفة الخاصة لدونباس وقال: "لا أستطيع أن أتصور وضعا خاصا، بل نظام إدارة خاصة في هذه المناطق".



وأضاف أن الانتخابات في دونباس تتطلب الالتزام بعدد من الشروط بما في ذلك سيطرة حكومة كييف على الحدود مع روسيا.

وتابع: "يجب أن تجرى الانتخابات عندما تكون هناك ظروف مناسبة وتسود السلطة الأوكرانية بشكل أو بآخر في هذه المنطقة، وعندما تصبح الحياة الأوكرانية موجودة هناك، وعندما يريد الناس انتخاب السلطة بشكل قانوني، وعندما يتم فرض سيطرتنا على الحدود... بعد ذلك يمكننا التحدث عن الانتخابات".

المصدر: نوفوستي